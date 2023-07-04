البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

حولت مؤشرات البورصة دفتها من الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى الهبوط الحاد في الختام، متأثرة بعمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و154 مليار جنيه، مقابل تريليون و162 مليار جنيه، بختام آخر تعاملات البورصة قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، الإثنين قبل الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.13%، بما يعادل 199.11 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17466.18 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 36. 0%، بما يعادل 12.61 نقطة، ليغلق عند مستوى 3523.1 نقطة.

وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 44. 0%، لينهي تعاملات اليوم، عند مستوى 5219.07 نقطة، وسط تداولات متوسطة تخطت قيمتها مستوى 1.49 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 718.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 68.6 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم السوق المختلفة.