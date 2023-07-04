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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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استخدام الموبايل بإذن.. محظورات جديدة فى وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية

وزارة الأوقاف فى
وزارة الأوقاف فى العاصمة الإدارية

أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، واقتصار استخدام الحاسب على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة حرصًا على وقت العمل.

وحظر التعميم الصادر من الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وعند استخدامه للضرورة القصوى أو لصالح العمل يكون بإذن من الرئيس المباشر، وكذلك حظر التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

واستقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في أول يوم عمل بعد الانتقال الكامل للعمل من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد وزير الأوقاف اجتماعًا بقيادات الأوقاف، هنأهم بعيد الأضحى المبارك سائلًا المولى عز وجل أن يعيده بخير على مصر وأهلها، كما هنأهم بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو.

وكان وزير الأوقاف أعلن، الأحد الماضي، عن أن الوزارة ستبدأ كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي في إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة.

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