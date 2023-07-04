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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الرى: الدولة نجحت في إدارة المياه بشكل احترافي لاستصلاح الأراضي البعيدة عن الوادي والدلتا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى المهندس محمد غانم، إن الدولة نجحت في إدارة المياه بشكل احترافي؛ وهو ما انعكس على النجاح في استصلاح الأراضي البعيدة عن الوادي والدلتا.
وأضاف غانم - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، اليوم /الثلاثاء/ - "أننا نجحنا في استصلاح تلك الأراضي، من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وذلك يعد دليلا على مجهود الدولة لتوفير قدر كبير من المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية".
وتابع أن "محدودية الموارد المائية في مصر، هي التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة؛ ولذلك تسعى الدولة إلى توفير جميع احتياجات الدولة من المياه".
وأوضح المتحدث أن "استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 110 مليارات متر مكعب، والموارد المتاحة تمثل فقط 60 مليار متر مكعب"، منوها بأنه "خلال الأعوام الماضية افتتح الرئيس السيسي محطة (بحر البقر)؛ لمعالجة مياه الصرف، وهي أكبر محطة للمياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وحاليا يجرى تنفيذ مشروع محطة (الحمام)، والتي تعد أكبر محطة للمياه أيضا بكمية تصل إلى 7 ملايين ونصف المليون متر مكعب في اليوم وهي تعتمد على مياه الصرف الزراعي الموجود في غرب الدلتا".
 

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