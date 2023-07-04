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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التعليم

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، نتيجة مسابقة الوظائف الإشرافية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بقنا.

 وتوجه محافظ قنا بالتهنئة للفائزين فى مسابقة الوظائف الإشرافية، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق فى وظائفهم الجديدة، واستمرار جهودهم لإثراء العملية التعليمية والنهوض بها، مؤكدًا أن محافظة قنا نجحت في تحقيق طفرة عالية خلال السنوات الماضية فى قطاع التعليم، شملت إنشاء وتطوير العديد من المدارس، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لإعداد كوادر قادرة على إدارة العملية التعليمية بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة في مجال التعليم ورؤية مصر 2030.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تشكيل لجنة لعقد الاختبارات للمتقدمين، مؤكدا أن الاختبارات تمت بمستوى عال من النزاهة والشفافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مشيرا إلى أنه قد روعي في الاختبارات قياس المهارات الفردية والجماعية ومهارات التواصل وقوة الحضور والكفايات الشخصية وغيرها من شروط اختيار شاغلى الوظائف الإشرافية.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا، أعلنت العام الماضى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الإشرافية وهى (مدير إدارة، وكيل إدارة، موجه عام، موجه أول، موجه، مدير ووكيل مدرسة ثانوي، إعدادي، ابتدائي، تعليم فني) وتقدم عدد من الراغبين في شغل تلك الوظائف، وتم عقد الاختبارات اللازمة لهم.

إثراء العملية التعليمية إدارة الموارد البشرية اختيار اختيارات اختبارات

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