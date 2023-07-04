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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنة لعامل ضبط بحوزته أقراص مخدرة فى سوهاج

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه؛ لحيازته كمية من الأقراص المخدرة "ترامادول" بقصد التعاطي بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحي ضحا وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة، وتبين من التحريات أن المتهم كان يسافر على رحلة متجها إلى الخارج، وفى مطار سوهاج تم تفتيش حقيبته، وتبين أن بداخلها الأقراص المخدرة "ترامادول وتامول"، وتم القبض عليه.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات بقصد التعاطي، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج الاقراص المخدرة عامل حبس

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