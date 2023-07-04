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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الرى ومحافظ الغربية يتفقدان قناطر دهتورة وعددًا من الترع بزفتى وسمنود

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، عددًا من منشآت الري والترع بزمام محافظة الغربية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

بدأت الجولة بتفقد قناطر زفتى والمعروفة باسم قناطر دهتورة، كما تفقدا قنطرة فم الرياح العباسي وحجز الراهبين على بحر شبين بمركز سمنود.

وقال المحافظ إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على كل نقطة مياه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تحرص المحافظة على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الري وكل الجهات المعنية من أجل تطهير المجاري المائية، والمتابعة الدورية لسلامة كل المنشآت والجسور، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التي حققها مشروع تأهيل وتبطين الترع في الحفاظ على كل نقطة مياه إلى جانب إضفاء المظهر الحضاري والجمالي داخل القرى.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء كمال عبدالله، رئيس مركز ومدينة سمنود، وعدد من قيادات وزارة الري ومحافظة الغربية.

وزير الرى ومحافظ الغربية يتفقدان قناطر دهتورة وعدد الترع بزفتى

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