محافظ دمياط: رأس البر استقبلت أكثر من ٢ مليون مصطاف في العيد

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا يضم أهم الجهود التي قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والجهات الأمنية “مديرية الأمن وإدارات المرور والمرافق والمسطحات المائية والحماية المدنية والمديريات الخدمية”، لتوفير كافة الخدمات لزوار المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح التقرير أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الإجازة، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتي تضمنت 33 برج إنقاذ و4 نقاط للإسعاف وأيضًا عدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ 252 حالة من الغرق وتسليم 464 طفلا تائها إلى ذويهم، كما لم تشهد تلك الفترة أي حالات للغرق.

وعلى جانب آخر، خلال تلك الفترة، تم تكثيف الجهود في قطاع النظافة بتشكيل ٣ ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دوري، حيث تم رفع حوالي ٨٤٠ طنا من القمامة في المدينة، أي بمعدل ١٢٠ طن يومياً، كما تم تكثيف الجهود لرفع الإشغالات، خاصة في شارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة.

وحرصت الوحدة المحلية على التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الأوقاف لإقامة صلاة العيد في ساحتي مسجد الرحمة والنادي الرياضي لتسهيل حركة الدخول والخروج وأداء الشعائر.

كما استضافت المدينة عددًا من الفعاليات على الشواطئ واللسان، بالإضافة إلى استقبال الزائرين على بوابتي المدينة بالزهور والبالونات، حيث استقبلت المدينة حوالي ٢ مليون زائر خلال تلك الفترة.

وجرى التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بعدد ١١٧٨ شيكارة دقيق بإجمالي ٥٩ طن، وذلك لتوفير الخبز في كافة مناطق المدينة. وفي هذا السياق، تم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والأوزان المقررة.

وأشادت محافظ دمياط بالجهود المبذولة في المدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين، مؤكدة دعم المحافظة الدائم لاستكمال تلك الجهود لنجاح موسم صيف ٢٠٢٣.