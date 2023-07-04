بعد تزايد حالات الوفاة.. كيف يمكن حماية المراهقين من الإصابة بالسكتات القلبية؟

تعد العادات الغذائية الخاطئة ونمط الحياة الخامل وزيادة استخدام التبغ من بين العوامل التي تسهم في الإصابة بالنوبات القلبية لدى المراهقين.

وبحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن أن تحدث النوبة القلبية في أي عمر ، ويمكن أن يكون لدى الصغار والأطفال وكبار السن عوامل الخطر الخاصة بهم، ولكن في السنوات الأخيرة ، تزايدت حالات السكتة القلبية والنوبات القلبية لدى الشباب والمراهقين ، وهو ما اثار القلق بين الناس خوفا على حياة أبنائهم، وتلعب العديد من عوامل نمط الحياة دورًا رئيسيًا في مشاكل القلب ويجب معالجة تلك العوامل من أجل التمتع بصحة قلب قوية.

يقول الدكتور مارك شانتيال طبيب القلب: هناك حالات فقد فيها بعض الصغار حياتهم بسبب سكتة قلبية مفاجئة أثناء صعود السلالم، عانوا من التعرق وضيق التنفس قبل أن ينهاروا وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى ولكن كانت تمت الوفاة بالسكتة القلبية، ويجب على أولياء الأمور أن يأخذوا العادات اليومية لابنائهم بعين الاعتبار، فالعادات الغذائية السيئة وقلة النشاط البدني المنتظم وزيادة استخدام التبغ بمختلف أشكاله وخاصة التدخين كل ذلك يعتبر من العوامل الرئيسية التي تساهم في الإصابة بالنوبات القلبية لدى المراهقين".

ويستكمل: "كما أن الإجهاد العقلي ايضا عامل رئيسي محفز، فزيادة التوقعات بأداء الأبناء من قبل أولياء الامور في كل خطوة سواء في المدرسة أو الكلية أو مكان العمل أو المنزل يتم إلقاء اللوم عليه أيضًا، نحن نريد دائمًا أن يكون اولادنا متفوقين في الدراسة دون أن ندرك مقدار الضغط العقلي عليهم الذي يسببه هذا التوقع.

كيفية الوقاية من النوبات القلبية عند المراهقين:

تعليمهم العادات الصحية:

أول شيء هو أن تكون لديهم الرغبة في أن يكونوا اشخاص أصحاء، يجب أن نعلم أطفالنا أهمية أن يكونوا أصحاء وليس أثرياء، لا يمكن للوالدين إجبار الأبناء على العادات الصحية، ولكن يمكن ترغيبهم بها، و أول عادة صحية هي اختيار الأطعمة الصحية، الجميع يعرف المواد الغذائية الجيدة والسيئة، نحن فقط بحاجة لتوجيههم للاختيار الصحيح، وهذه العادة يجب أن تغرس منذ الصغر، لأن عملية ترسب الكوليسترول تبدأ في العقد الأول من العمر، لذا اعتاد الاعتقاد بأن سن المراهقة هو سن الأكل والشرب غير المقيد هو خطأ، حيث يكون النمو أفضل في الواقع مع تناول الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات.

زيادة النشاط البدني:

الخطوة الوقائية الثانية هي زيادة عادات النشاط البدني المنتظم واليومي، ممارسة الرياضة هي الطريقة الأفضل والأكثر فاعلية للوقاية من أمراض القلب، وينصح بممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة للوقاية من أمراض القلب، وهذا يعني المشي السريع أو الركض أو السباحة أو ممارسة الألعاب في الهواء الطل،. يجب أن يتم ذلك لمدة تتراوح من 30 إلى 40 دقيقة يوميًا ومن 4 إلى 5 مرات في الأسبوع.

الإقلاع عن التدخين:

الخطوة الوقائية المهمة التالية هي تجنب التدخين أو الإقلاع عنه، لوحظ أن 90٪ من النوبات القلبية بين الشباب تحدث لدى المدخنين، التدخين بأي شكل من الأشكال بما في ذلك السجائر الإلكترونية أمر سيء، لذلك يجب تثبيط هذه العادة السيئة قدر الإمكان.

التغلب على الضغط النفسي:

وأخيرًا ، يجب على المرء أن يحاول تقليل الضغط النفسي عليه، من الأفضل أن تكون في المرتبة الثانية وسعيدًا على أن تكون في المرتبة الاولى ومتوترًا، من المهم تعليم أطفالنا أهمية عيش حياة متوازنة بدلاً من حياة مثالية، العادات التي نحتاج إلى غرسها هي أن نكون سعداء ولطيفين ومهتمين بدلاً من الفوز بأي ثمن.