ضبط طالب بهاتف محمول داخل لجنة ثانوية بأسيوط

تمكن مراقب لجنة مدرسة الحرية بمدينة أسيوط من ضبط طالب يحمل هاتفا محمولا متصلا بالإنترنت أثناء عمل اللجنة.

تلقى عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إخطاراً من إدارة الأمن الإداري بمديرية التربية والتعليم حول قيام مراقب لجنة مدرسة الحرية بمدينة أسيوط من ضبط طالب بلجنة رقم 7 بهاتف محمول متصل بالإنترنت.

وطلب الطالب الذهاب إلى دورة المياه وأثناء قيام المراقب برفقته وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول متصل بالإنترنت وإحدى الصفحات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتحريز الهاتف المحمول وإستكمال الإجراءات القانونية.