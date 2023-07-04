رفع 150 طن مخلفات وإزالة 12 حالة تعد في حملات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتزامن مع حملات إزالة التعديات والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها وتمكنت من رفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها المكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث قامت أقسام البيئة بالوحدات المحلية بقري صفط الخمار والبرجاية ونزلة حسين و بنى محمد سلطان ودمشير، برفع 150 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي ، كما تم رفع المخلفات من أحياء المدينة و جانبى الطريق ورفع التجمعات، بالإضافة إلى استمرار حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وتهيئة الأجواء للمواطنين المترددين على الكورنيش.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية تلة تحت إشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز والمدينة ، وبحضور محمد محمود رئيس القرية وفنى التنظيم والمتغيرات تمكنت من رصد و إزالة ٣ حالات تعدى خارج الحيز علي مساحة ١٤٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفبن.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان شنت حملة مكبرة لازاله التعديات تحت إشراف دكتور عبد الظاهر حسن نائب رئيس المدينة، وعصام معبد رئيس القرية تم خلالها إزالة ٩حالات تعدي على ارض زراعيه وتم تنفيذ قرار الإزالة الفورية لـ ٥ حالات علي مساحه ٢ قيراط و ٨ سهم وايضا تم إزالة ٤ حالات على مساحة ٣ قيراط وتم تحرير محاضر متنوعه للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على ممتلكات الدولة والرقعة الزراعية وتطبيقا للقرارات الوزارية .

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التي وجه خلالها الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية، باستمرار تكثيف حملات المتابعة الميدانية للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة والحدائق والمتنزهات، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة و منع جميع انواع التعديات و المخالفات والتعامل الفوري معها وتحويل المخالفين للنيابة العامة مشيرا إلي أنه كلف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة لاعمال التعديات المختلفة على الأراضي الزراعية و املاك الدوله بلا تهاون مع أحد للقضاء على العشوائيات والمبانى المخالفة للقوانين الوزاريه

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