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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالغفار: الهدف من مبادرة “100 يوم صحة” ليس علاجيًا فقط بل إحياء إنسان صحي

جريدة الدستور

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أهداف مبادرة “100 يوم صحة” منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي.

وقال المتحدث، خلال مداخله هاتفية علي القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم، ان الهدف من مبادرة “100 يوم صحة” ليس فقط علاج المرض بل إحياء الانسان حياة صحية، لذا تنطلق المبادرة في 27 محافظة في نفس الوقت للتحرك علي عدة محاور :-

  1. الوئاقي المرتبط برفع معدلات التطيعم.
  2. التوعية بالامراض واسبابها وكيفية الوقائية منها من خلال فرق التواصل المجتمعي ليصل عدد التواصل لـ 300 الف مواطن بشكل مباشر.
  3. الحفاظ علي التغذية الجيدة واماكن تقديم وشراء الطعام حيث قامت المبادرة بالانطلاق قيل عيد الأضحي لتكثيف تواجدها في المجازر والشوادر ومقدمي الخدمة للمواطنين خلال فترة العيد.
  4. تكثيف التواجد في أماكن التجمعات والمصايف والمنتزهات، حرصا من الوزارة علي عدم نواقل الأمراض من الحشرات القوارض والتاكد من سلامه المياه وجودتها المقدمة للمواطنين.

وناشد المواطنيين بان أي شخص يريد الحصول علي خدمات المبادرة عليه التوجه للوحدات الصحية البالغ عددها 5000 وحدة صحية منتشرة في انحاء الجمهورية أو التوجه لـ"القوافل المتنقلة" والذي يصل عددها 62 قافلة أو الاتصال على الخط الساخن 15335 لمعرفة أقرب مكان لتلقي الخدمة.

مبادرة “100 يوم صحة 100 يوم صحة وزارة الصحة والسكان القوافل المتنقله

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