خبير اقتصادي: مصر تمتلك مناخ مكّنها من إنتاج كهرباء نظيفة

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة انتهجت خطة تقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لجميع الموارد، وتعظيم الاستفاد من خلال خلق قيمة مضاعفة لكل الموارد الموجودة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة انتقلت إلى التحول للطاقة المتجددة الخضراء في جميع مشروعاتها، موضحا أن وزارة البترول بدأت في الانتقال بالتكنولوجيا داخل مشروعاتها، لتقليل الانبعاثات، حيث إن هناك مشروعات لإعادة استخدام غارات الشعلة، التي تعد مصدر أساسي للتلوث.

الخبير الاقتصادي يتحدث عن خطة الدولة للتحول للطاقة المتجددة

وأوضح البهواشي، أن هذه العملية تخلق قيمة مضافة وانخفاض الانبعاثات، لافتا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة التي تمتلكها مصر المتمثلة في مزارع الرياح، والطاقة الشمسية مكنتها من أنها تكون أول دولة في المنطقة بالكامل قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي من خلال بدأت عملية إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأوضح أن مصر تمتلك مناخ مكنها من إنتاج الكهرباء النظيفة المتمثلة في الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها بأن منطقة خليج السويس والسخنة تعد مصب لجذب الاستثمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء.