"الري": التحدي الأكبر للدولة هو محدودية الموارد المائية (فيديو)

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو محدودية مواردها المائية، مقارنة باحتياجات مائية تقدر بحوالي ضغف الموارد المتاحة لدينا.

وأضاف “غانم” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن هذه المحدودية تستلزم عملية إدارة قوية ومتميزة من أجل استيفاء هذه الاحتياجات المائية، وتوفير متطلبات جميع المنتفعين سواء في مجال الزراعة، والتي تمثل 75% من استهلاك المياه في مصر، أو مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.

احتياجات الدولة تصل إلى 110 مليار متر مكعب سنويًا

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن احتياجات الدولة تصل إلى 110 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، في حين أن المتاح لدينا هو 60 مليار متر مكعب فقط، معقبًا: "بدون إدارة سليمة للموارد المائية لا نستطيع أن نستوفي احتياجاتنا".

وتابع أنه من خلال عملية إدارة متميزة ومشروعات كبيرة جرى تنفيذها، ومازال هناك مشروعات أخرى يجرى تنفيذها، استطعنا إدارة المياه بكفاءة عالية في العالم كله.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري إلى أن الوزارة تقوم بمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث أن المجهود الضخم الذي يبذل في هذا المجال يكون مؤشر يؤكد على حجم محدودية الموارد المائية في مصر، لدرجة أننا نلجأ لإعادة استخدام المياه.