رئيس جامعة عين شمس يشارك فى اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية بناميبيا

شارك رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الجامعات الإفريقية (AAU) بدولة ناميبيا؛ ذلك في إطار زيارة موسعة تؤكد حرص جامعة عين شمس على مد جسور التواصل والتعاون المشترك مع القارة السمراء.

وأكد الدكتور محمود المتيني، أن جامعة عين شمس تضع نصب أعينها دائما الدور المنوط بها تجاه القارة الإفريقية؛ وذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية، وأن جامعة عين شمس قدمت العديد من الإسهامات لدعم سبل التعاون العلمي والأكاديمي والخدمي للعديد من دول القارة إيماناً بمسؤوليتها القارية، وباعتبار مصر دولة مركزية تقع في القلب من القارة السمراء.

اتحاد الجامعات الإفريقية يهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي في إفريقيا، وزيادة إسهامه في جهود التنمية بها وذلك بتشجيع التعاون بين أعضائه، وتوفير الدعم لمهامها الجوهرية المتمثلة في التدريس والتعلم والبحث والانخراط في المجتمع، وتشجيع التفكير البناء وبناء التوافق حول القضايا التي تؤثر في التعليم العالي والتنمية في إفريقيا كما يهدف إلى أن يكون منصة قارية للجامعات الأعضاء توفر لهم الالتقاء والتواصل وتبادل المعارف وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية.