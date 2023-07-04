فتاة أمامه.. ماذا قال صاحب الوضع غير اللائق على الدراجة النارية أمام النيابة؟

“فتاة تجلس أمام سائق دراجة نارية.. والآخر يقوم بحركات استعراضية ضاربًا بقواعد المرور عرض الحائد”.. فيديو متداول لشاب وفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار غضب المواطنين بسبب تعريضهم حياة المواطنين وحياتهم للخطر.

اعترافات المتهم

وأمام النيابة العامة بالجيزة قال المتهم إنه كان يمزح مع صديقته ويحاول الاستعراض أمامها بمهارته وقدرته على القيادة وتحكمه في الدراجة في كل الأحوال حتى أنها تحدته فكان الأمر مجرد مزاح ولم يتعدِ الامر عن ذلك ولم يقصد تعريض حياة المواطنين وأن الطريق كان غير مزدحم فيؤثر عليه.

وتابع المتهم أنه ميكانيكي ويعمل بورشة لصيانة وإصلاح الدراجات النارية وكان يقود الدراجة المشار إليها لاختبارها عقب إصلاحها من العطل وكان معه إحدى صديقاته فأخذها معه للاستعراض أمامها.

قرارات النيابة

أمرت النيابة، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإحالة المتهم للطب الشرعي؛ لإجراء الكشف الطبي وتحليل مخدرات لبيان تعاطي المتهم المخدرات من عدمه، واستدعاء الفتاة التي كانت برفقته لسماع أقوالها.

تفاصيل البلاغ

كان رصد منشور مرفق بمقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد دراجة نارية وبرفقته إحدى الفتيات بالسماح لها بالجلوس أمامه في وضع غير لائق حال قيادته للدراجة.

بالفحص تم تحديد الدراجة النارية محل الواقعة وتبين أنها كانت بحوزة أحد الأشخاص ميكانيكي دراجات نارية، مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وكذا ضبط الدراجة النارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.