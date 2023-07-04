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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العمل: ملف العمل شهد إنجازات عدة عقب ثورة 30 يونيو (فيديو)

عبد الوهاب خضر
عبد الوهاب خضر

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إنه صدر قرار من مجلس الوزراء الشهر الماضي بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة" إلى وزارة "العمل" طبقًا للمعايير الدولة، والملف المسؤولة عنه الوزارة.

وأضاف "خضر" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم، أن ملف العمل كان من الملفات المهمة جدًا التي تحقق فيها إنجازات بعد ثورة 30 يونيو، لأنها حدثت في ظلت تحديات مر بها العالم أجمع.

وتابع: “كان هناك وفد من ملف العمل برئاسة الوزير حسن شحاته، في الفترة من 5 لـ 17 يونيو الماضي شارك في مؤتمر العمل الدولي بجنييف، بحضور 187 دولة حول العالم، وهذا الحدث له علاقة مباشرة بتقييم أداء البلدان في ملف العمل، حيث مصر كانت تتحرك وتتحدث بخطى ثابتة وثقة كبيرة نظرًا لما تحقق في هذا الملف خلال الـ 10 سنوات الماضية”.

مصر تمكنت من تعيين أكثر من 6 مليون شاب وفتاة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن العالم يؤكد على أن مصر تمكنت من تعيين أكثر من 6 مليون شاب وفتاة في الداخل والخارج من خلال المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة.

ثورة 30 يونيو ملف العمل القوى العاملة إنجازات انجازات عديدة 30 يونيو العمل

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