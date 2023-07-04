الرئاسة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": الإدارة الأمريكية بحاجة لضغط عربى مشترك لإنهاء الاحتلال

قال نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن المطلوب الآن صوت عربي موحد إزاء ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

وأكد "أبوردينة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على الإدارة الأمريكية أن تدرك أن العالم العربي موقفه موحد إزاء ما يجري في جنين، معلقا: "مادام القدس محترقا ستحترق المنطقة بأسرها، فالإدارة الأمريكية بحاجة إلى ضغط عربي مشترك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

واختتم المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحل يجب أن يكون شاملا دائما بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن إسرائيل تنفذ مخططا استعماريا لاحتلال دولة فلسطين.