«فين الـ 250 جنيه اللي عليك».. سائق يذبح صديقه أمام طفله بالزاوية الحمراء

«هي دي آخرة الصحوبية مش قادر تستحمل أخوك يومين .. الحال واقف والدنيا صعبة على الكل».. كانت هذه آخر كلمات قالها عامل قبل ذبحه وتمزيق جسده على يد صديق العمر الذي قتله بطعنات غادرة على أبواب منزله وأمام طفله بمنطقة الزاوية الحمراء.

شيطان دخل بينهما

عندما يتدخل الشيطان بين الأصدقاء ويفرق بينهما تكون النهاية هي إراقة الدم والقتل ويكون السبب الرئيسي والدافع هو المال لكن في هذه القضية الخلاف لم يتعدى مبلغ الـ 250 جنيهًا فالقضية تبدأ عندما أقرض سائق زميله مبلغ مالي خلال عملهما معًا ولكن الوقت يمر دون أن يسد المديون دينه، والآخر لا تنفك مناسبة سوى أن يطالبة بالمبلغ ويخبره أنه محتاجه وأن الأمر ليس له علاقة بصغر المبلغ، ولكن الأخر لا يستجيب له وبدأ يتهرب منه.

استرداد الدين

حتى يوم الواقعة، احتاج السائق أن يسترد دينه فتوجه إلى منزل زميله وبمجرد أن ضرب الجرس خرج طفل فطلب منه أن يستدعي والده ولكن الآخر بمجرد خروجه بدأ يسبه ويلعنه ويقول له : «هي دي أخرة الصحوبية مش قادر تستحمل أخوك يومين .. الحال واقف والدنيا صعبة على الكل، انا جيبي مفيهوش 30 جنيه» ولكن الآخر رد عليه بجملة : «فين يالا الـ 250 جنيه اللي عليك يا اسطى» .

وعندما طال النقاش بينهما بدأ السائق يضرب صديقه ولكن الأخر بدأ يبادله الضرب وأخبره أنه لن يعطيه المال ويفعل ما يريد فما كان من الآخر سوى أن استخرج سلاح أبيض - مطواة- ومزق جسده ووجه له طعنات نافذة أسقطته صريعًا على الأرض وفر هاربًا، وبمجرد صراخه واستغاثته تجمعت عائلته وجيرانه ونقلوه للمستشفى ولكن هناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

-تفاصيل البلاغ

تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من أحد المستشفيات بإستقباله جثمان سائق "توك توك" مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر مقيم بذات الدائرة بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته، تم إستهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

-قرارات النيابة

قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة سلاح الجريمة، وتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، وشرح ملابسات وقوعه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.