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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية": توريد 340 ألفًا و244 طنًا من الأقماح لمواقع التخزين حتى الآن

التموين بالدقهلية
التموين بالدقهلية

قال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، إنه جرى توريد 340 ألفا و244 طنا و294 كيلو جراما من القمح لمواقع التخزين بأنحاء المحافظة حتى الآن، وسط تدابير احترازية.
وأضاف وكيل الوزارة - في بيان، اليوم - أن عمليات التوريد تتم بسلاسة في جميع مواقع التخزين، مشيرا إلى أن اللجان تعمل بكامل طاقتها فى كل مواقع التخزين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.
وتابع أن المواقع التخزينية التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة شملت ثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وصومعتين لشركة المطاحن، و23 شونة للبنك الزراعي المصري، و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، لافتا إلى أن كل موقع به لجنة.
 

المواقع التخزينية تموين الدقهلية تدابير احترازية شركة مطاحن شرق الدلتا شركة المطاحن

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