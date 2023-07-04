بوتين: روسيا تواجه حربًا غير مسبوقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنجهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وقال بوتين، في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس خلال الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنجهاي للتعاون، إن 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل.

وأوضح بوتين أن روسيا تواجه العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية، مشددًا على أن روسيا تواجه حربًا هجينة غير مسبوقة.

وقال بوتين أمام قمة منظمة شنجهاي إن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود.

وانطلق اليوم اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة بوتين ورئيس وزراء الهند مودي، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، ورئيس الصين شي جين بينج، ورئيس قرغيزستان صادر جاباروف، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، ورئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.