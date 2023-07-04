عبدالغفار يتفقد الفرق الطبية بمركز سنورس في الفيوم وسط إقبال على "100 يوم صحة"

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لبدء جولته التفقدية والاطمئنان على سير العمل في مبادرة "100 يوم صحة".

بدأت الزيارة بقرية سنهور التابعة لمركز سنورس، وجولة داخل الوحدة الصحية والحديث مع السيدات بأهمية المبادرة وضرورة الكشف على صحتهم.

وكانت قد شهدت المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بمدن وقرى محافظة الفيوم، إقبالاً من المواطنين لإجراء الكشف الطبي عليهم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومتابعة الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وذكرت غادة هلال مدير إدارة تنظيم الأسرة، أنه سيتم تكثيف خدمات تنظيم الاسرة فى جميع مراكز المحافظة على مدار 3 أيام من السبت إلى الإثنين عن طريق الوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة.

وأكدت أن العمل يتم يومياً في 103 وحدات ثابتة بالإضافة إلى العيادات المتنقلة التى تنتشر فى أنحاء المحافظة،

فى نطاق بندر الفيوم.

المبادرة تقدم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر على ضعف فقدان السمع لحديثي الولادة فضلًا عن تقديم العلاج لهم، بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاجهم.



كما تقدم الحملة خدمات طبية ضمن لصحة الأم والجنين، فضلًا عن تقديم خدمات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، فضلًا عن فحص الأورام السرطانية في عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون.

وفى مركز سنورس، تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة صباحاً بالعيادات المتنقلة بقريتى بيهمو وجبلة بالإضافة إلى المركز المتميز بمطرطارس، بينما يتم العمل مساءً فى منطقة الملاحة، وفى مركز يوسف الصديق صباحاً تم العمل فى عيادات متنقلة فى شلالات وادى الريان، بالإضافة إلى عيادة متنقلة فى منشاة قارون صباحاً.

وأوضحت دكتورة نشوى مصطفى، منسق عام مبادرة "100 يوم صحة"، أن خدمات تنظيم الأسرة تقدم بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بالإضافة إلى كل أنشطة المبادرات الصحية.