ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل تعليم دمياط: 2346 أدوا امتحان الاستاتيكا دون شكاوى

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تابع اليوم، المهندس "علي عبدالرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" واطمأن على وصول الأسئلة إلى جميع مقرات اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 40 لجنة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وجميع أعضاء اللجنة.

وأكد "عبد الرؤوف" أن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع محافظة دمياط والجهات المعنية، بذلوا جهودًا كبيرة هذا العام لضمان حسن انتظام سير الامتحانات.

وشدد على تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي شدد أيضًا على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها، ملاحظًا اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يذكر أنَّه يؤدي اليوم 2346 طالبًا وطالبة امتحان الرياضيات التطبيقية والاستاتيكا، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلقَ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

إجراءات التفتيش الجهات المعنية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اللجان الامتحانية امتحان الاستاتيكا أنتظام سير الأمتحانات

الأكثر قراءة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

عيد ميلاد "شيكو".. الكوميديان الذي عشقه الجمهور

وزير المالية: تيسير الإجراءات الجمركية للحجاج.. وأولوية لكبار السن والمرضى

أولياء أمور: الاستاتيكا معقّدة وتحتاج وقتًا أطول للامتحان

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بسوهاج

مأساة "علياء" أمام محكمة الأسرة: "اجهضني ومنعني من الحمل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين