وكيل تعليم دمياط: 2346 أدوا امتحان الاستاتيكا دون شكاوى

تابع اليوم، المهندس "علي عبدالرؤوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" واطمأن على وصول الأسئلة إلى جميع مقرات اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 40 لجنة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وجميع أعضاء اللجنة.

وأكد "عبد الرؤوف" أن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع محافظة دمياط والجهات المعنية، بذلوا جهودًا كبيرة هذا العام لضمان حسن انتظام سير الامتحانات.

وشدد على تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي شدد أيضًا على إحالة أي عملية غش إلكتروني يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها، ملاحظًا اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يذكر أنَّه يؤدي اليوم 2346 طالبًا وطالبة امتحان الرياضيات التطبيقية والاستاتيكا، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلقَ أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.