برلمانية: 3 يوليو بداية عهد جديد لاستعادة مصر والحفاظ على هويتها الوطنية

اعتبرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم 3 يوليو يعد بمثابة عهد جديد لاستعادة مصر والحفاظ على وحدتها الوطنية وبداية لتفعيل إرادة الشعب المصري في إيقاف مخطط تقسيم البلاد، والترجمة الحقيقية لمطالب ثورة 30 يونيو، بالانطلاق نحو عهد مقاومة المخططات الخارجية والقضاء على مطامع التيارات المتطرفة في السطو على مقدرات الوطن.

وقالت "درويش"، فى بيان لها أصدرته، اليوم، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك هو من تحمل المسئولية كاملة ولم يتردد لحظة مع رفاقه الأبطال البواسل من قيادات القوات المسلحة المصرية الباسلة فى الاستجابة الفورية لمطالب الشعب المصرى، والذي اصطف خلف قيادته الشجاعة لاستعادة الوطن، مؤكدة أن ذكرى هذا اليوم المجيد تعد تجسيدًا لاستمرار النضال الوطني ضد نوع مختلف من الاحتلال والإرهاب الذي كان متوغلًا بين فئات المجتمع المختلفة، وبداية لعهد جديد اتسم بالتحدي والرغبة في استعادة الوطن لقدراته وإمكاناته ومكانته.

وأكدت أن أحداث ثورة 30 يونيو ويوم 3 يوليو أصبحت راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين الذين أكدوا للعالم كله أن مصر لن تستسلم أبدًا وأن هناك علاقة تاريخية وأزلية بين الشعب المصري وقواته المسلحة، وهذه العلاقة هى سر بقاء الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة، موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي حققها لمصر والشعب المصرى وجعلت من مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا.