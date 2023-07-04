"الداخلية" تضبط استروكس وميزانًا حساسًا بحوزة ديلر فى السلام

نجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الاتجار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام- مبلغ مالى- مقص حديدى- كمية من الأكياس المُعدة للتعبئة- ميزان حساس)، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.