ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"عبدالغفار" يكشف تفاصيل "100 يوم صحة" وعدد المستفيدين داخليا وخارجيا (فيديو)

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقرير الوزارة اليومي لحملة “100 يوم صحة” والتي أفاد بتقديم 75 ألفًا و611 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وتوعية 30 ألف مواطن للاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن مبادرة 100 مليون صحة انطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم 25 يونيو الماضي، والتي تستمر لمدة 100 يوم،  موضحا أن من أطلق إشارة بدء الحملة هو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، من أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع "عبد الغفار" أن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن مصري، بحسب آخر تعداد للجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على الأراضي المصرية ما يقرب من 9 ملايين ضيف، مشيرا إلى أن هدف المبادرة هو تخفيف كل ما يقدمه من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية تحت شعار "معاك من أول يوم".

 بداية من مبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين مرورا للمراحل العمرية المختلفة حتى تصل للكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة بمبادرة الرئيس في دعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل الممواطنين.

خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان مبادرة 100 مليون صحة السيسي مبادرة “100 يوم صحة” تفاصيل مبادرة “100 يوم صحة” وزارة الصحة

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

تحرير 109 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين