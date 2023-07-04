"عبدالغفار" يكشف تفاصيل "100 يوم صحة" وعدد المستفيدين داخليا وخارجيا (فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تقرير الوزارة اليومي لحملة “100 يوم صحة” والتي أفاد بتقديم 75 ألفًا و611 خدمة، ضمن المبادرات الرئاسية وتوعية 30 ألف مواطن للاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية علي القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن مبادرة 100 مليون صحة انطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوم 25 يونيو الماضي، والتي تستمر لمدة 100 يوم، موضحا أن من أطلق إشارة بدء الحملة هو الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، من أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابع "عبد الغفار" أن المبادرة تستهدف 104 ملايين مواطن مصري، بحسب آخر تعداد للجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى ضيوف مصر المقيمين على الأراضي المصرية ما يقرب من 9 ملايين ضيف، مشيرا إلى أن هدف المبادرة هو تخفيف كل ما يقدمه من خدمات صحية للمواطنين والمقيمين على الأراضي المصرية تحت شعار "معاك من أول يوم".

بداية من مبادرات الرئاسية التي تبدأ مع صحة الأم والجنين مرورا للمراحل العمرية المختلفة حتى تصل للكشف عن أمراض المسنين، مصحوبة بمبادرة الرئيس في دعم الصحة النفسية وتوفير التوعية النفسية لكل الممواطنين.