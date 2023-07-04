دون التدخل بالمبيدات.."الزراعة" تكشف عن كيفية إنضاج وتخزين محصول المانجو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن كيفية إنضاج وتخزين محصول المانجو دون التدخل بالمبيدات أو أي مواد كيماوية.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين ان الفاكهة عبارة عن ثمار تؤكل على ما تقطف عليه ،وثمار يتم إخضاعها لمعاملات “الإنضاج”، وأن ثمار المانجو تنتمي للفئة الثانية، حيث يتم إنضاجها بعد القطاف، شريطة أن تنفذ خطوة جمع المحصول بعد التأكد من وصولها لمرحلة تمام النمو.

-أبرز الأمور التي يجب مراجعتها عند الشروع في عملية إنضاج ثمار المانجو

و أشار التقرير إلى بعض الأمور الضرورية، التي يتوجب مراعاتها عند الشروع في عملية إنضاج ثمار المانجو، بهدف الوصول للنتائج المرجوة منها، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والربحية المطلوبة.

وشدد التقرير على ضرورة اتباع بعض الخطوات، أثناء تنفيذ عملية إنضاج ثمار المانجو، وفي مقدمتها تغطية كل ثمرة على حدة، نظرًا لتفاوت سرعة النضج من ثمرة لأخرى، وهي المسألة التي يتوجب الانتباه إليها.

و لفت التقرير إلى مخاطر التغطية بأكياس بلاستيكية، أثناء تنفيذ معاملات إنضاج ثمار المانجو، نظرًا لتداعياتها السلبية، والتي تضر بعملية التنفس، وتؤدي لتحويلها من التنفس الهوائي إلى التنفس اللاهوائي.

وكشف التقرير عن أضرار التغطية بأكياس بلاستيكية، أثناء تنفيذ عملية إنضاج ثمار المانجو، ما يقلل من نسبة الهواء المتاحة للتنفس، ويؤدي لتعفن الثمار وموتها، وهو الخطأ الذي يترجم عمليًا لخسارة الكمية المراد تخزينها وحفظها.

- فوائد تغطية ثمار المانجو بالورق



شرح التقرير فوائد تغطية ثمار المانجو بالورق، أثناء تنفيذ عملية الإنضاج، موضحةً أنه يسمح بنفاذية الهواء، ويتيح للثمار القدرة على التبادل الغازي المطلوب لنجاح تلك المرحلة، مع توفير معدل التدفئة المطلوب.

وتطرق التقرير إلى ملف تخزين وإنضاج ثمار المانجو على المستوى التجاري، موضحةً أن هذه المرحلة تستدعي تبريد الثمار على درجة من 18 إلى 20 درجة مئوية، وأكد التقرير أن حفظ ثمار المانجو وتخزينها بعد الوصول لدرجة النضج المطلوبة، يستدعي تبريدها تحت درجة 13 مئوية، نظرًا لحساسية الثمار الشديدة تجاه انخفاض درجات الحرارة.

و سلط التقرير الضوء على تبعات حفظ ثمار المانجو فيما دون الـ13 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن الوقوع في خطأ حفظ هذه الفاكهة داخل الثلاجات درجة حرارتها لا تتعدى الـ5 مئوية ويؤدي لتغير صفاتها القياسية، على صعيد الشكل والطعم واللون، ما يجعلها غير مستساغة ويفقدها مزاياها المطلوبة.