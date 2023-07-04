ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دون التدخل بالمبيدات.."الزراعة" تكشف عن كيفية إنضاج وتخزين محصول المانجو

محصول المانجو
محصول المانجو

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين، عن كيفية إنضاج وتخزين محصول المانجو دون التدخل بالمبيدات أو أي مواد كيماوية.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث البساتين  ان الفاكهة عبارة عن ثمار تؤكل على ما تقطف عليه ،وثمار يتم إخضاعها لمعاملات “الإنضاج”،  وأن ثمار المانجو تنتمي للفئة الثانية، حيث يتم إنضاجها بعد القطاف، شريطة أن تنفذ خطوة جمع المحصول بعد التأكد من وصولها لمرحلة تمام النمو.  

 -أبرز الأمور التي يجب مراجعتها عند الشروع في عملية إنضاج ثمار المانجو

و أشار التقرير  إلى بعض الأمور الضرورية، التي يتوجب مراعاتها عند الشروع في عملية إنضاج ثمار المانجو، بهدف الوصول للنتائج المرجوة منها، وتحقيق أعلى معدلات الجودة والربحية المطلوبة.  

وشدد التقرير على ضرورة اتباع بعض الخطوات، أثناء تنفيذ عملية إنضاج ثمار المانجو، وفي مقدمتها تغطية كل ثمرة على حدة، نظرًا لتفاوت سرعة النضج من ثمرة لأخرى، وهي المسألة التي يتوجب الانتباه إليها.  

و لفت التقرير إلى مخاطر التغطية بأكياس بلاستيكية، أثناء تنفيذ معاملات إنضاج ثمار المانجو، نظرًا لتداعياتها السلبية، والتي تضر بعملية التنفس، وتؤدي لتحويلها من التنفس الهوائي إلى التنفس اللاهوائي.  

وكشف التقرير  عن أضرار التغطية بأكياس بلاستيكية، أثناء تنفيذ عملية إنضاج ثمار المانجو، ما يقلل من نسبة الهواء المتاحة للتنفس، ويؤدي لتعفن الثمار وموتها، وهو الخطأ الذي يترجم عمليًا لخسارة الكمية المراد تخزينها وحفظها.  

- فوائد تغطية ثمار المانجو بالورق


شرح التقرير فوائد تغطية ثمار المانجو بالورق، أثناء تنفيذ عملية الإنضاج، موضحةً أنه يسمح بنفاذية الهواء، ويتيح للثمار القدرة على التبادل الغازي المطلوب لنجاح تلك المرحلة، مع توفير معدل التدفئة المطلوب.  

وتطرق التقرير إلى ملف تخزين وإنضاج ثمار المانجو على المستوى التجاري، موضحةً أن هذه المرحلة تستدعي تبريد الثمار على درجة من 18 إلى 20 درجة مئوية، وأكد التقرير  أن حفظ ثمار المانجو وتخزينها بعد الوصول لدرجة النضج المطلوبة، يستدعي تبريدها تحت درجة 13 مئوية، نظرًا لحساسية الثمار الشديدة تجاه انخفاض درجات الحرارة.  

و سلط التقرير الضوء على تبعات حفظ ثمار المانجو فيما دون الـ13 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن الوقوع في خطأ حفظ هذه الفاكهة داخل الثلاجات  درجة حرارتها لا تتعدى الـ5 مئوية ويؤدي لتغير صفاتها القياسية، على صعيد الشكل والطعم واللون، ما يجعلها غير مستساغة ويفقدها مزاياها المطلوبة.  

-الزراعة تكشف كيفية انضاج وتخزين محصول المانجو دون التدخل

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين