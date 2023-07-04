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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 عروض "تغرى" محمد عبدالغنى للرحيل عن الزمالك

محمد عبد الغني مدافع
محمد عبد الغني مدافع الزمالك

تلقى محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ثلاثة عروض في الدوري المصري الممتاز بموسم الانتقالات الصيفية المقبلة للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

ويمتلك محمد عبد الغني ثلاثة عروض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، من بيراميدز، والاتحاد السكندري، وفيوتشر.

ويعتبر بيراميدز الأقرب لحسم صفقة محمد عبد الغني في حال موافقة مجلس إدارة القلعة البيضاء، والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يحسم مسئولو الزمالك حتى الآن بشكل رسمي الراحليين عن صفوف القلعة البيضاء، أو الصفقات الجديدة، لحين إنهاء أزمة الغرامة المالية الموقعة على قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي، حتى يتمكن النادي من قيد الصفقات الجديدة.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والمقاولون العرب الليلة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها الساعة الثامنة والنصف مساء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري  - أحمد فتوح - أحمد محمود.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا - علي ياسر.

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