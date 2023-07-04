استقبال دفعة جديدة من شباب الميديا الكاثوليكي ومشاركة الدفعتين القديمتين

استقبلت أمس الإثنين، الدفعة الثالثة من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM"، بمشاركة الدفعتين القديمتين، وذلك بقيادة مي صليب، مسؤولة التدريب الإيبارشية البطريركية.

وأقيم اليوم الافتتاحي بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، حيث تضمن اللقاء، عرض خدمات المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، التي أنجزت لدفعتي "CYM" السابقتين.

وعرضت صليب، برنامج العام الحالي، أعقبه فقرة للتعارف المتبادل، كما تضمن اليوم أيضًا تنظيم عدد من الألعاب الترفيهية، وذلك بمقر النادي الايبارشي، بحدائق القبة.

الجدير بالذكر أن فعاليات لقاءات الشباب الميديا الكاثوليكي لهذا العام، تقام في الفترة من الثالث من يوليو الجاري، وحتى الثالث من أغسطس المقبل.

وعلى صعيد أخر، اختتم ملتقى المدارس الكاثوليكية، في نسخته الأولى، وذلك ببيت الوادي، بوادي النطرون.

حضر اللقاء الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر.

وترأس صلاة القداس الإلهي المونسنيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، ثم أقيمت ورشة عمل بعنوان "ماذا يمكن أن نتبنى؟"، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة، وذلك بقيادة السيد يسري فؤاد.

وعقب ذلك، تم تنظيم حلقة نقاش حول حصاد الملتقى "فلنسير معًا".

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 12 يوليو 2023، بقداس عيد الرسل، وهو ذكرى استشهاد الرسولين القديس بطرس، والقديس بولس، في روما، على يد نيرون.