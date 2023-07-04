وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، محافظة البحر الأحمر، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان ادارة الغردقة التعليمية، يرافقة محافظ البحرالأحمر، وهشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل بغرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ووجه الوزير بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويضالوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة في اللجنة.

كما شدد الوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان الثانوية العامة، بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سير الامتحانات داخل لجان محافظة البحر الأحمر .

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