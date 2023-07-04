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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عقب لقاء البابا تواضروس مع الأنبا يوليوس.. أبرز المعلومات عن أسقفية الخدمات

كنيسة
كنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس ، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومعه المسؤولين عن تطوير البرامج في الأسقفية.

جاء ذلك عقب عودة البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية الشهر الماضي.

وخلال اللقاء ناقش البابا ترتيبات الخدمة في الأسقفية خلال الفترة القادمة، وشجع الدور التنموي الذي  تقوم به الأسقفية في المجتمع، وبالتزامن مع لقاء البابا تواضروس الثاني مع مسؤولي أسقفية الخدمات، نستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنها.

- أسقفية الخدمات 

  • تأسست الأسقفية 30 سبتمبر 1962 ليكون الذراع الاجتماعي والتنموي للكنيسة القبطية الارثوذكسية
  • وتم رسامة الأنبا صموئيل  أول أسقف  لأسقفية الخدمات ولكن توفي خلال حادث اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أثناء حضوره العرض العسكري باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر، في 1981.
  • في أوائل عام 1996، تولي الانبا يؤانس زمام الأمور وشدد علي أهمية العمل الخيري.  وبالتالي، ابتكر نهجاً  جديداً  للتنمية الاجتماعية المتكاملة (CID).
  • في عام 2015 قام البابا تواضروس الثاني بتكليف الأنبا يوليوس بقيادة الأسقفية.
  • أعطي الأنبا يوليوس أهتمامًا خاصًا لتطور وتنمية المجتمعات، وتم تأسيس مجلس استشاري للأسقفية قامت الأسقفية بالاستعانة بفرق من المهنيين المحترفين (لجنة استشارية) لتقديم النصح والإرشاد الإداري والبرنامجي والاستشارات الإدارية.

تشمل الأسقفية الكثير من القطاعات الرئيسية منها برنامج الرعاية الصحية الأولية وبرامج التعليم  وبرامج البيئية وبرامج الشباب.

- رؤية الأسقفية ورسالتها

مجتمع قادر علي استثمار إمكاناته يقبل التنوع ويحترم الاختلاف متمتعا بالكرامة الإنسانية.

إيقاظ الوعي الاجتماعي لدى الأفراد لتحرير المجتمع من عبودية الفقر والجهل والمرض، والتأكيد على القيم الإنسانية وتعزيز الهوية المصرية، وقيادة التغير من خلال مشاركة جماعية.

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