تقرير هندى: مصر من أفضل وجهات فى العالم للسفر لهواة التاريخ

رشح تقرير هندي مصر ضمن أفضل وجهات في العالم للسفر لهواة التاريخ. وجاء في التقرير أن مصر مهد الحضارة وجنة التراث وواحدة من أقدم حضارات العالم وأكثرها تطورًا في الفن والعمارة والعلوم والأدب.

وقال موقع “كيرلي تايلز” السياحي الهندي: “تشتهر مصر بأنها مهد الحضارة، وتفتخر بواحد من أقدم التواريخ المسجلة، والتي تعود إلى أكثر من 5000 عام”.

وأضاف التقرير: “تقع مصر في شمال شرق إفريقيا، على طول نهر النيل، وكانت موطنًا لواحدة من أقدم حضارات العالم وأكثرها تطورًا، بالإضافة إلى ذلك، قدم المصريون القدماء مساهمات ملحوظة في الفن والعمارة والعلوم والأدب”.

وقال الموقع إن “مصر دولة رائعة وفريدة من نوعها لها تاريخ غني وثقافة تستحق الاستكشاف، وبها العديد من المعالم السياحية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن أن شواطئها تضاهي أعظم شواطئ العالم”.

وأضاف التقرير أن مصر لديها تاريخ رائع يستحق الاستكشاف، ومعالم أثرية ساحرة استحوذت على إعجاب السياح في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين، بغض النظر عن مدى اهتمامك بالتاريخ، ستندهش من الروايات والحكايات التي ستسمعها وتتعرف عليها خلال جولتك في مصر.

وأكد موقع "كيرلي تايلز" السياحي الهندي، أن غالبية السياح الذين يزورون مصر غالبا ما يكونون أكثر اهتماما بتاريخ مصر القديم الذي يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، مضيفة إن مصر مليئة بالمعالم الأثرية التي تبرز عظمة تاريخها وعلى رأسها أهرامات الجيزة ومقبرة الملك توت عنخ آمون.