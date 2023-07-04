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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبي يسعى لإنهاء مغامرة النجوم والصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر

انبي تخطى فيوتشر
انبي تخطى فيوتشر في دور ال16

يسعى إنبي لوضع حد لمغامرة فريق النجوم في بطولة كأس مصر، عندما يلتقي الفريقان في السادسة مساء اليوم بملعب بتروسبورت في مباراة الدور ربع النهائي للبطولة.

فريق إنبي يسير بخطي ثابتة مع مدربه تامر مصطفىى وصعد للمركز السابع في الدوري برصيد 42 نقطة، وينافس بقوة على المركز الخامس وتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على لافيينا بثلاثة أهداف نظيفة في دور الـ32 وعلى فيوتشر 6-5 بركلات الترجيح في دور الـ16، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما ويسعى لمواصلة المشوار والتأهل للدور نصف النهائي.

تامر مصطفى حذر لاعبيه من الاستهانة بفريق النجوم وأكد لهم أن الفريق الذي نجح في إقصاء الإسماعيلي وسموحة جدير بالاحترام وعليهم أن يتعاملوا مع المباراة بجدية تامة وعدم التفريط   في فرصة التأهل للدور نصف النهائي.

في المقابل يعيش النجوم موسما ناجحا وبعد تأهله لدوري المحترفين واجتياز الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر حقق مفاجأتين من العيار الثقيل بالفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين  في دور  ال32 وعلى سموحة بهدف دون رد في دور الـ16، ويسعى لمواصلة مفاجأته والصعود للدورنصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

شاكر عبد العال مدرب النجوم حرص على دراسسة فريق إنبي ووضع يده على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وسيخوض المباراة بنفس الطريقة التي واجه بها الإسماعيلي وسموحة، والتي تعمد على تأمين الجانب الدفاعي والمحافظة على نتيجة التعادل أطول وقت ممكن والاعتماد على الهجمات المرتدة لتسجيل هدف أو أكثر.

وأكد شاكر عبدالعال، أن الفريق يعتمد على لاعبين صغار في السن مواليد 2001 و2003، ولكنهم يمتلكون الشجاعة والجرأة على إحراج الفرق الكبيرة.

يدير المباراة وليد عبد الرازق ويساعده إبراهيم السوداني ومحمد عبد العظيم، ومعهم هشام الفلال حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو ومصطفى عطية مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس مصر انبى فريق النجوم تامر مصطفى شاكر عبد العال

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