حفل 30 يونيو.. "الحياة" تتصدر التريند والجمهور يشيد بدور المتحدة للخدمات الإعلامية

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة تريند موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء اليوم، عقب إذاعة الاحتفالية الضخمة الخاصة بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو التي تقام على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، برئاسة د.خالد داغر وتحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، ومشاركة أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي

ونالت القناة إشادة واسعة من الجمهور بما تقدمه «الحياة» للمواطن المصري والعربي، عبر برامج هادفة، فضلاً عن النقل الحصري لبرامج وفعاليات فنية تطرب الأذن، وترفه عن المشاهدين، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الوان من فنون الأوبرا الجادة.

وضمت الاحتفالية نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا ام الامم، ع الدوار، بهية، اوبريت الحدود، اوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها.

وقام بغناء الروائع نجوم الأوبرا وهم أميرة احمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، اية عبد الله، أشرف وليد، أمنية بكر ، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، احمد عفت وايمان عبدالغنى.

وفى سياق متصل رفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بقيمة 160 جنيهًا.