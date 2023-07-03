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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بالأحضان".. أحمد عفت يشعل حماس الجماهير فى احتفالية 30 يونيو (فيديو)

أحمد عفت فى الحفل
أحمد عفت فى الحفل

حرص المطرب أحمد عفت الشهير بـ"عندليب الأوبرا" على المشاركة فى الاحتفالية الفنية الضخمة الخاصة بمرور 10 سنوات على ذكرى 30 يونيو التي تقام على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، برئاسة د.خالد داغر وتحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي، ومشاركة أطفال وشباب مركز تنمية المواهب.

وقدم عفت، خلال الحفل أغنية "طير بينا ياقلبي" كلمات حسين السيد، ألحان محمد فوزى، والأغنية الوطنية الشهيرة "بالأحضان" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهى من كلمات صلاح چاهين، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وظل يردد معه كلمات الاغنيات، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

فيما تغنى كل من المطربين آية عبدالله، أشرف وليد، أمنية بكر بـ"الحدود" كلمات عمر بطيشة، وألحان عمار الشريعي، ومن جانبها شدت الطفلة رقية مصطفى بـ"مشربتش من نيلها" كلمات نور عبدالله، وألحان عمرو مصطفى.

واشعلت حماس الجماهير  الفنانة حنان عصام برائعة "يا مصر يا أم الأمم" كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد، فيما قدم الفنان أشرف وليد أغنية "بحبك وحشتيني" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

نقل الاحتفالية على قناة الحياة 

ويتم نقل الاحتفالية حاليا، على شبكة قناة الحياة، فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الوان من فنون الأوبرا الجادة.

ومن المقرر أن تختتم الاحتفالية الفنانة إيمان عبدالغني، وتشدو بأغنية "لولا الملامة" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد عبدالوهاب، و"يا حبايب مصر" كلمات مصطفى الضمرانى، وألحان حلمي بكر.

وتواصل دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.

30 يونيو الأوبرا المصرية الأغنية الوطنية الدكتورة نيفين الكيلاني الشركة المتحدة للخدمات أحمد عفت عندليب الأوبرا قناة الحياة

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