برامج المتحدة في الأضحى| لطيفة: الوطن العربي أشاد بحلقتي ببرنامج "معكم"

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن سعادتها بردود الأفعال حول حلقتها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه منى الشاذلي عبر فضائية “cbc” والتي حلت ضيفه عليه في عيد الأضحى.

وقالت لطيفة لـ"الدستور" إن جمهورها وأصدقائها في العالم العربي كانوا سعداء بحلقتها ببرنامج معكم، مشيرة إلى أنها تلقت كمًّا هائلاً من المكالمات الهاتفية لتهنئتها بالحلقة وإبداء اعجابهم بها من ضمنهم اصدقاء لها كانوا لفترة طويلة لم يكن بينهم تواصل وان جميع البلدان العربية تلقت من اناس فيهم اشادات بهذة الحلقة.

وأضافت أن كم هذه الاشادات والتعليقات الإيجابية حول الحلقة ذكروها بحفلات ليالي التلفزيون التي كانت تشارك فيها وكانت تتلقى مثل هذا الكم الهائل من المكالمات الهاتفية والإشادات، مؤكدة أن برنامج “معكم” من أفضل البرنامج الفنية في الوطن العربي وموجه الشكر للإعلامية منى الشاذلي وجميع القائمين والعاملين بالبرنامج من إعداد وإخراج وفنيين قائلة: “ظهرت بشكل قيم ولائق”.

وعن ارتدائها الفستان التي ظهرت به في فيديو كليب أغنية “بحب في غرامك” التي قدمتها منذ 30 عامًا مرة أخرى خلال الحلقة قالت انها فكرة منى الشاذلي ووجهت لها التحية على هذة الفكرة الرائعة التي لاقت استحسان الجمهور.

واستكملت:“ظهرت في برنامج معكم وانا على طبيعتي ومرتاحه وكان اللقاء شبيه بالحديث مع شقيقتي وليس لقاء رسمي في برنامج تلفزيوني وتحدثت في تفاصيل خاصة بحياتي الفنية والشخصية لم اكشف عنها من قبل”.

وأعربت عن سعادتها بتصدر الحلقة تريند مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق نسب مشاهدات عالية في مصر والوطن العربي واختتمت قائلة: “مهما اتكلم عن الحلقة دي مش هعرف اوصف احساسي وممكن ماطلعش في اي برنامج تاني”.

وقدمت لطيفة خلال حلقتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” باقة من أغانيها التاريخية التى اشتهرت بها على مدار مسيرتها، كما تحدثت عن تجربتها الفنية والإنسانية، وأبدى المشاهدون إعجابهم بحلقة لطيفة، خاصة من محبى الطرب والرومانسية.