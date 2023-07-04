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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين إعلام حماة الوطن بالسويس: "3 يوليو يوم الخلاص من حكم الإخوان"

الدكتورة مروة أحمد
الدكتورة مروة أحمد

اعتبرت الدكتورة مروة أحمد، أمين إعلام حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، أن يوم 3 يوليو يوم الخلاص من حكم الإخوان والفترة المظلمة التي كانت مصر مهددة بالاستمرار بداخلها.

وقالت مروة إن حكم الإخوان كان بمثابة نفق مظلم، فترة حكم تعرض المصريين خلالها للانقسام والتمييز وهذا ما لم يقبله الشعب المصري.

ويعلق بذاكرة أمين إعلام حماة الوطن بالسويس مشهد نزول الشعب المصري يوم 30 يونيو، وتقول: “يومها إحنا كنا واقفين عند الرخاوي وكنا مستنيين إن إحنا هنمشيهم هنمشيهم خلاص حكم الإخوان هنخلص منه وإحنا واقفين هما كانوا في الأربعين وإحنا بنمشي ندخل في المداخل ونطلع تاني بس إحنا واقفين وصامدين”.

وأشارت الدكتورة مروة إلى أن الإخوان كانوا قد استنفذوا كل الفرص المقدمة لهم من القوى الشعبية والقوى السياسية، وأوضحت أن الأحزاب عرضت عليهم الحوار وعرضت حلولًا وكل هذا قوبل بالرفض من قبل القيادة الحاكمة وقتها.

وتابعت مروة أحمد أن القوات المسلحة قدمت تقريرا توضح فيه التحديات الداخلية والخارجية التي كنا معرضين لها والتي ستواجه مصر في الفترة المقبلة والموضوع لم يحقق الهدف المرجو.. محققش استجابة من الرئيس محمد مرسي الذي كان من المفترض أن يستجيب للشعب ويستجيب لمطالب الشعب".

وتقول أمين إعلام حماة الوطن: “هنا وقفت القيادة ووقفت القوات المسلحة بجانب إرادة الشعب وحققت إرادته أو حققت قراره بالخلاص بنهاية حكم الإخوان الحكم اللي هو مش عارفين بعد كده هيوصل مصر لإيه”.

واختتمت مروة أحمد: "فخورة بنتائج الثورة التي شاركت بها، مشاريع تنتج وتتحقق على أرض الواقع، حقيقي إن مردودها سيتحقق بعد فترة طويلة إلى حد ما لكن مفيش شعوب حققت نهضة من غير ما تدفع ثمنها.. مفيش حد اشترى حاجة في بيته غير ما يستغنى عن حاجة واثنين وثلاثة عشان يحقق ده عشان نقف على رجلينا”.

مصر السويس 30 يونيو 3 يوليو الإخوان

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