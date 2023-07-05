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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مارك زوكربيرج VS إيلون ماسك.. كتب أثرت في تكوين وعقل مالك تويتر؟

إيلون ماسك ومارك
إيلون ماسك ومارك زوكربيرج  

يستعد كل من المليارديران الأمريكيان مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، لخوض نزال في القفص، فاتفق الإثنين على هذه المنافسة الشرسة، التي أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما دعا إيلون ماسك، مالك تويتر، في تغريدة له، الرئيس التنفيذي لـ "ميتا" إلى حلبة القتال ليوافق زوكربيرج عليها محددين حلبة في "فيجاس أوكتاجون".

فيما لم يتم تحديد موعد النزال بعد المواجهة، حيث أشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه المواجهة ستكون الأهم في التاريخ، ولهذا نستعرض في السطور التالية، الكتب التي أثرت في تكوين وتفكير كلا من إيلون ماسك ومارك زوكربيرج.

كتب أثرت في تكوين إيلون ماسك

سلسلة سيد الخواتم لـ JRR

وهي عبارة عن سلسلة من كتب الخيال العلمي، حيث قال لصحيفة نيويوركر، إنه يحب قراءة الخيال العلمي، ويشعر أبطال هذه الكتب التي قرأها أن مهمتهم إنقاذ العالم.

سلسة Foundation

للكاتب إسحاق أسيموف، ونُشرت الرواية لأول مرة في عام 1951، وأصبح المجلد الأول من الثلاثية الشهيرة (1951-53)، التي تصف انهيار وإحياء إمبراطورية شاسعة بين النجوم في عالم المستقبل، ولقد ساعدت السلسلة في إعادة تعريف الخيال العلمي من خلال التداخل السلس بين الحقيقة العلمية والخيال. 

بنجامين فرانكلين

وهو كتاب عن حياة الأمريكي وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بنجامين فرانكلين، للكاتب والتر إيزاكسون، ويقول ماسك في أحد مقابلته عن هذا الكتاب: "لقد كان بنجامين رجل أعمال وبدأ من لا شيء.. لقد كان مجرد طفل هارب".

كتاب آينشتاين

قرأ أيضًا ماسك كتاب "آينشتاين: حياته وعالمه" للكاتب آيزاكسون، وهو من الكتب التي أثرت كثيرًا في حياته.

كتاب "من الصفر إلى واحد"

ويدور الكتاب حول الشركات الناشئة، أو كيفية بناء المستقبل لمؤلفه بيتر ثيل، ويقول ماسك في إحدى مقابلاته عن هذا الكتاب "لقد أنشأ بيتر ثيل العديد من الشركات الرائدة  وهذا الكتاب يوضح كيف فعل ذلك".

كتاب الذكاء الخارق: المسارات والمخاطر والاستراتيجيات 

وكتاب من تأليف نيك بوستروم، وسبق وكتب إيلون ماسك تغريد عنه مشيرًا أنه كتاب يستحق القراءة وقد اشتراه، قائلًا: "نحن بحاجة إلى أن نكون حذرين للغاية مع الذكاء الاصطناعي، فيحتمل أن يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية".

كتاب هوارد هيوز: حياته وجنونه

 للكاتب دونالد إل بارليت وجيمس ب.ستيل، ومؤخرًا، في مقابلة لإيلون ماسك مع شبكة CNN، ذكر أنه انتهى لتوه من هذا الكتاب، ووصف قصته بأنها "قصة تحذيرية".

دليل المسافر إلى المجرة 

وهو كتاب من تأليف دوجلاس آدامز، مشيرًا في إحدى مقابلاته، إلى أن هذا الكتاب رائع لدوجلاس آدامز، حيث كان كتابًا رئيسيًا بالنسبة لحياته

مارك زوكربيرج مواقع التواصل الاجتماعي فرانكلين الذكاء الخارق ​إيلون ماسك

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