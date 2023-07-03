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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بالزبادي.. كيف يمكن حرق الدهون ومحاربة السمنة بعد عيد الأضحى؟

الزبادي وحرق الدهون
الزبادي وحرق الدهون

بعد انتهاء فترة العيد التي تتميز بتناول الأطعمة اللذيذة والغنية بالدهون، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق للتخلص من الوزن الزائد الذي قد يكون قد اكتسبوه خلال هذه الفترة. 

 

وبينما تتوافر العديد من الطرق والحميات الغذائية لتحقيق ذلك، هناك مكون طبيعي يعرف بقدرته على حرق الدهون بشكل فعّال وصحي وهو الزبادي.

 

يعتبر الزبادي من أنواع الأطعمة الصحية والشهية التي يُفضلها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، حيث يتميز الزبادي بقوامه الكريمي وطعمه اللذيذ، فضلاً عن فوائده الكبيرة للصحة، ومن بين تلك الفوائد، تأتي قدرته على مساعدة الجسم في حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia" .

 

في الغالب، يحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، مما يعزز عملية حرق الدهون وزيادة الحرارة في الجسم، وهذا يؤدي إلى تحفيز عملية الأيض وزيادة حرق السعرات الحرارية، مما يؤدي بالنهاية إلى خسارة الوزن.

 

يوصى بتناول وجبة زبادي صحية في وقت الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، ويفضل اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى والذي لا يحتوي على الدهون المشبعة الزائدة، كما يمكن إضافة الفواكه أو البذور أو الشوفان المحمص لتحسين طعمه وزيادة قيمته الغذائية.

 

ومن المهم الإشارة إلى أن تناول الزبادي بشكل معتدل وضمن نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام هي الطريقة الصحية والفعالة لحرق الدهون وتحقيق الوزن المثالي. 

 

كما يجب استشارة الطبيب أو الخبير الغذائي قبل البدء في أي حمية غذائية للتأكد من توافر جميع العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ويجب أن يتفهم الأفراد الذين يعانون من حالات صحية خاصة أو لديهم تحسسات تجاه الألبان، استشارة الطبيب قبل تضمين الزبادي في نظام غذائيهم.

 

يسهل الزبادي عملية الهضم ويحسن صحة الجهاز الهضمي والمناعي بفضل البروبيوتيك، كما يساهم في حرق الدهون ويشعر بالشبع ويساعد في التخسيس بفضل البروتين والكالسيوم.

 

كما يقوي العظام والأسنان وينظم ضغط الدم بفضل الكالسيوم والبوتاسيوم، فيما يحارب الزبادي عدوى الخميرة المهبلية بفضل حامض اللبنيك، بالإَافة إلي أنه ينعش البشرة ويقلل من التجاعيد بفضل الزنك والفيتامينات.

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