تعرف على أبرز الأعمال الإبداعية للشاعر الراحل محمود قرني

غيب الموت صباح أمس الأحد الشاعر الكبير محمود قرني، صاحب "حمامات الإنشاد، خيول على قطيفة البيت، هواء لشجرات العام، طرق طيبة للحفاة، وغيرها.

وفي التقرير التالي نرصد بانوراما حول أبرز أعماله الشعرية:

في مارس 2021 أصدر محمود ثلاثة كتب: «بين فرائض الشعر ونوافل السياسة.. الشعر العربي بين ثلاثة أجيال»، «لماذا يخذل الشعر محبيه؟»، «الوثنية الجديدة وإدارة التوحش»، ومختارات شعرية عنوانها «أبطال الروايات الناقصة».

رغم معاناته مع المرض، أصدر «قرني» عام 2022 ثلاثة كتب: «خاتم فيروزى لحكيم العائلة» مختارات شعرية (الهيئة العامة لقصور الثقافة) وكتابا يضم دواوين من شعره بعنوان «خارطة مضللة لمساكن الأفلاك» (الهيئة المصرية العامة للكتاب) وأخيرا ديوانه الشعرى الأحدث «مسامرات في الحياة». فسيرة قرني مع الشعر طويلة وممتدة،عبر عناوين دوواينهت شبهه في وضوحها وغموضه في آنا واحد.

وقد جاءت أول اعماله الشعرية المنشورة في مطلع 1996 بديوانه "حمَّامات الإنشاد " الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتبعه بديوان "خيول على قطيفة البيت شعر دار الأحمدي للنشر 1998 م، هواء لشجرات العام شعر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999 ، - طرق طيبة للحُفاة شعر الهيئة العامة لقصور الثقافة 2001 ، شيطان في حقل التوت شعر دار ميريت للنشر 2003.

الشيطان في حقل التوت شعر ط 2 مكتبة الأسرة 2006، أوقات مثالية لمحبة الأعداء شعر ميريت للنشر والترجمة 2006، قصائد الغرقى شعر دار التلاقي للنشر 2008، لعنات مشرقية شعر دار الأدهم للنشر والتوزيع 2012، تفضل هنا مبغى الشعراء شعر دار شرقيات 2015، ترنيمة لأسماء بنت عيسى الدمشقي شعر دار الأدهم 2019.

لم يتوقف منجز محمود قرني عند الشعر بل امتد لسرد رؤاه حول وعن الشعر والحياة عبر مئات من المقالات نشرت عبر العديد من الدوريات والصحف المصرية والعربية وكان أبرزها مجلة الكتابة الآخرى الذي جاء كواحد من أبرز مؤسسيها، ومجلة القاهرة ، وابداع ومن ثم كانت صحيفة القدس العربي على مدى سنوات عديدة بابا رئيسيا لتسريب أفكاره ورؤاه وتقديم أصوات جديدة وشابة من جيله والأجيال الأخرى.