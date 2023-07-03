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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود بدر: الإخوان فشلوا فى حماية المصريين أو تقديم الخدمات لهم

محمود بدر
محمود بدر

قال محمود بدر، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن نسيان ما كان الشعب يعاني منه في ظل حكم الإخوان، حيث انقطاع التيار الكهربي كان شبه يومي دون تفسير يذكر من هذه الجماعة.

أهداف حكم الإخوان

وأكد بدر، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، حصار الكنيسة الكاتدرائية المرقسية، حيث كانت الجماعة تعادي الأطياف القبطية والمستوى الثقافي المصري، لذا يمكن القول إن هذه الجماعة فشلت في حماية المصريين وتوفير الخدمات لهم.

حركة تمرد

وأضاف في حديثه، أن فكرة حركة تمرد اختلفت بشكل كلي عن الاستمارات التاريخية السابقة، حيث تسعى هذه الاستمارة إلى التغيير السلمي للوطن وليس تغيير مؤسسات، وكان هدف هذه الاستمارة هو عدم حكم الإخوان لمصر.

وتابع: "الشعب المصري هو الذي وضع الحملة على أكتافه منذ البداية من خلال تلقف استمارة تمرد وطباعتها حتى وصلوا وقتها إلى 22 مليون استمارة رافضة لحكم الإخوان، حملة تمرد الشعب هو اللي راعاها وحماها".

محمود بدر عضو مجلس النواب حكم الإخوان ذكرى 30يونيو الحياة اليوم

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