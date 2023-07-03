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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين» يدين اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أدان حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية، ما أسفر عن وقوع 5 ضحايا و27 مصاباً من أبناء الشعب الفلسطيني حتى الآن، موضحًا أن تلك الاعتداءات المتكررة من جانب قوات الاحتلال وحشية وتنتهك قرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال "أبوالعطا"، في بيان الاثنين، إنه يجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي القيام بمسئولياتهم في تنفيذ قراراتهم بحل الدولتين، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وحماية الشعب الفلسطيني، وحفظ أرواح ودماء أبنائه الذين يعانون معاناة شديدة من جرائم الاحتلال.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن كل شعارات السلام التي تظهرها إسرائيل ما هي إلا أكاذيب، مؤكدا أن التعنت المستمر في استخدام العنف وعدم الالتزام بالهدنة يحتاج لتدخل فوري وعاجل من الدول الكبرى لحماية الشعب الفلسطيني.

أوضح أن قوات الاحتلال تنتهك جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وتتخذ من السلوك العدواني على الشعب الفلسطيني منهجا مستمرة في جرائمها الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل المغتصبة من سلوك عدواني تجاه الفلسطينيين تأكيد على أن هؤلاء المتجاوزون في حقوق الإنسانية لا يريدون التوصل إلى هدنة مع الشعب الفلسطيني، رغم بما تقوم به الدول العربية وعلى رأسها مصر من محاولات لنزع فتيل الفتنة، والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يتحمل المسئولية الكاملة عن سلوكه العدواني في شتى المناطق الفلسطينية، موضحا أن أي عدوان أو انتهاك من الإسرائيليين يقوض من تعزيز فرص السلام في المنطقة، ويؤجج من الصراع.

ونوه بأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية صمته أمام العدوان الإسرائيلي، مطالبا باتخاذ إجراءات دولية لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة.

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات المستمرة لابد وأن تُعرض أمام مجلس الأمن لتسجيل مدى وحشية وجرم تصرفات إسرائيل تجاه الإنسانية، وعدم الالتزام بأي هدنة، ضاربة بكافة الاتفاقيات الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان الدولية عرض الحائط.

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