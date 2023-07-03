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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": يوجد تضارب في التصريحات الإسرائيلية حول جنين

جنين
جنين

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من فلسطين، إن التصريحات الإسرائيلية حول انتهاء عملية جنين متضاربة، فالبعض يقول إنها انتهت والآخر يؤكد أنها مستمرة لمدة 24 ساعة أخرى بالإضافة إلى 18 ساعة منذ بدئها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل أعلنت أنها استهدفت مسجد الأنصار بمخيم جنين بدعوى وجود 10 إرهابيين يختبئون به، وأنهم وجدوا أسفل المسجد غرف تستخدم كغرف عمليات مراقبة استطاعوا من خلالها تتبع حركات الجيش الإسرائيلي وتم هدمها، كما أعلنوا أنه تم العثور على أسلحة وذخائر ومواد أولية لتصنيع التفجيرات، مؤكدة أن الاحتلال لم ينشر أي فيديو يؤكد ادعاءاتهم.

عدد الشهداء والمصابين 

وتابعت، أنه تم استشهاد 9، ووزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن وصول 85 إصابة من بينها 17 حالة حرجة، والصليب الأحمر أعلن أنه تلقيه 56 إصابة.

وأكدت أن إسرائيل أعلنت أنه لا يوجد إصابات لديهم، على الرغم من انتشار فيديوهات لطائرات تنقل مصابيهم للمستشفى ولكنهم لا يعلنون عن ذلك.

وأضافت، أن كتيبة جنين قالت إنها أسقطت طائرتي مسيرتين وكانت أمس قد أسقطت طائرة في سماء جنين. 

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