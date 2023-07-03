ضبط 61 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق بنطاق كلا من مدينتى دمياط ورأس البر و قرى كفر الغاب وكفر سعد البلد والسوالم بمركز كفر سعد و أيضًا مدينتى ميت أبو غالب والروضة وعدد من قرى مركز كفر سعد.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٦١ محضرًا للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء، كما تم التحفظ على ٢٥ كجم من عجينة الحواوشى بأحد المطاعم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

بالنسبة للمخابز فقد تم تجميع ٤٨٧ بطاقة ذكية بأحد المخابز بالمخالفة للقرارات المنظمة وكذلك تحرير محاضر لعدد ٩ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، بجانب تجميع ١١ شيكارة دقيق متداول فى غير الغرض المخصص له والضرب الوهمي على ماكينة المخبز.