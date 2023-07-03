برامج المتحدة في عيد الأضحى|محمد أنور: مبسوط بحلقتي في "معكم" على CBC

أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته الشديدة باستضافته وكل فريق عمل فيلم “للبعبع” في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة cbc، وتحقيق الحلقة نجاح كبير وتصدرها لتريند مواقع التواصل.

أضاف أنور لـ"الدستور"، أنه كان سعيد بشكل كبير بعد ابلاغه باستضافته مع الإعلامية منى الشاذلي وعرضها ضمن سهرات عيد الأضحى، خاصة أن البرنامج يعتبر أكبر برنامج توك شو في الوطن العربي ومن أكثر البرامج التي يهتم الجمهور بمشاهدتها في العيد، لذلك يحقق أرقام مشاهدات قياسية.

ولفت إلى أنه تلقى اتصالات من قبل اقاربه واصدقاءه مشيدين بالحلقة وتصدرها الترند بعد نزول مقاطع للحلقة على فيسبوك، مؤكدًا أن من ألطف التعليقات كانت من صديقه الذى أجرى عملية استدعت لمكوثه في المنزل منذ 20 يومًا، وحرص على الاتصال به ليبلغه انه سبب في إدخال السرور والبهجة لقلبه بعد فترة كبيرة من الملل بسبب اضطراره للمكوث في منزله، لافتا له انه اكثر شخص تسبب في اضحاكه بالحلقة.

وأكد محمد أنور سعادته البالغة لرد فعل الجمهور على الحلقة التي اثبتت الروح الجميلة اللطيفة بين صناع فيلم “البعبع” سواء اثناء تجمعهم في البرنامج أو بكواليس تصوير العمل نفسه، مشيرًا إلى انه دائما يتفائل باستضافته مع منى بسبب تصدر حلقاته السابقة معاها تريند مواقع التواصل بسبب الروح المبهجة طول الاستضافة.