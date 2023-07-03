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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة شاب غرقًا فى ترعة بقرية سطيح بالأقصر

وفاة شاب
وفاة شاب

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة خلال السباحة داخلها أمام منزله بقرية سطيح، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.


بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بغرق شاب يدعى "إبراهيم سيد الصغير قناوي" ويبلغ من العمر 21 سنة مقيم بقرية سطيح المطاعنة، خلال السباحة في الترعة القريبة من منزله.

 

وانتقلت على الفور سيارة إسعاف وتم انتشال جثمان الشاب من المياه ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المياه مصرع السباحه

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