وفاة شاب غرقًا فى ترعة بقرية سطيح بالأقصر

لقي شاب مصرعه غرقاً في ترعة خلال السباحة داخلها أمام منزله بقرية سطيح، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بغرق شاب يدعى "إبراهيم سيد الصغير قناوي" ويبلغ من العمر 21 سنة مقيم بقرية سطيح المطاعنة، خلال السباحة في الترعة القريبة من منزله.

وانتقلت على الفور سيارة إسعاف وتم انتشال جثمان الشاب من المياه ونقله إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.