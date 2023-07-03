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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الفلسطينى يطالب المجتمع الدولى بفرض عقوبات على إسرائيل وإدانة جرائمها

محمود عباس
محمود عباس

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع الدولي، بوجوب توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على إسرائيل، وإدانة العدوان الإرهابي.

وعقد الرئيس الفلسطيني اجتماعًا عاجلًا في مقر الرئاسة الفلسطينية؛ لبحث العدوان على جنين. 

ووجه خلال كلمة أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، تحية للفلسطينيين الذين يواجهون العدوان اليومي لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، كما وجه تحية للشهداء، قائلًا "يكتبون بدمائهم الذكية شهادة الحق الفلسطيني الذي لن يستطيع الاحتلال طمسه رغم كل الإرهاب والعدوان".

 

ودعا محمود عباس الفصائل الفلسطينية كافة إلى اجتماع طارئ لمواجهة مخاطر الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني للصمود والثبات، كما دعا الجميع إلى وحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

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