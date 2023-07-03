ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية".. "فتح": ما تفعله إسرائيل يجر المنطقة لمزيد من العنف

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حكومة نتنياهو جاءت بمشروع استيطاني عدواني تسعى من خلاله لحسم الصراع بقوة المجازر وتقويض القضية الفلسطينية، وإنهاء أي حلم بدولة مستقلة.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تستخدم الطيران بشكل مكثف أكثر من 20 غارة قصفت المساجد والمستشفيات والبيوت، وكل هذا محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني، لينتقل لمكان آخر.

وأضاف: "نتنياهو يريد طوي أي صفحة للحل السياسي واختاروا العنف والعدوان، وهذا من شأنه جر المنطقة إلى المزيد من العنف، ولا يعقل أن يسفك الدم الفلسطيني ليلا ونهارا ولا يحرك الشعب الفلسطيني ساكنًا، اليوم الشارع الفلسطيني في حالة غليان، تشن مجازر حرب ضد الفلسطينيين في جنين، والموضوع لم يعد يستدعي الصمت الدولي".

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسئوليته في تحقيق الحرية والعدالة والحماية للشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن نتنياهو أعلم الإدارة الأمريكية بشن العدوان، أمس، وبالتالي الإسرائيليون يتعاملون أن لديهم غطاء دوليا، موضحا أن حكومة الاحتلال تشعر أن لديها ضوء أخضر لممارسة هذه الجرائم، وتشعر أنهم في مأمن من العقاب طالما أنها لم تقف في محكمة الجنائية الدولية.

جنين مخيم جنين فتح متحدث حركة فتح الاعتداء الإسرائيلى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع عدد الشهداء فى جنين إلى 9 فلسطينيين

3 يوليو 2013.. القوات المسلحة ترفض رسائل تهديد الإخوان للشعب المصري

"مش ناسينا".. رسائل شكر للرئيس بعد توزيع مساعدات على المناطق الحضارية الجديدة

بالأرقام.. كيف تطور الاقتصاد المصرى خلال 10 سنوات؟

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": القضاء ولاية من الله ولا أكن عداء لـ"الإرهابية"

المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان جماعة دموية ولديها كتائب قتالية

خالد محجوب لـ"الشاهد": تلقيت رسالة تهديد بالقتل من الإخوان وأنا فى الثانوية

خالد محجوب لـ"الشاهد": والدى تعرض لمحاولة اغتيال لأنه تبنى مواجهة الجماعات الإرهابية بالفكر

الأكثر قراءة

هربانة عند صديقتها.. حبس سيدة نصبت على حجاج فى الساحل

مشاجرة بين ملاك وحدات فندقية داخل منتجع سياحي بالغردقة (صور)

عيدية ملوثة بالدماء.. كيف تحولت زيارة أسرية لجريمة قتل في منيا القمح؟

مفاجأة بشأن نتائج التحقيقات فى ادعاءات تسريب أجزاء من امتحان الفيزياء

تشييع جثامين ضحايا حادث "صحراوى النطرون" بمسقط رأسهم بالدلنجات

البهتيمى بديلًا للشيخ المنشاوى فى "يافطة" مركز المنشأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية