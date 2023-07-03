أسامة السعيد: إسرائيل لا تخشى أى تحركات دولية لأنها تحظى بحماية أمريكية

قال الدكتور أسامة السعيد، إن إسرائيل لم تعول على أي موقف دولي، وإنما تتمتع باستمرار بحماية من جانب الإدارة الأمريكية، مما صوغ لها ارتكاب المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لا تراهن أو تخشى أي تحركات دولية، وتلعب على فرض السيناريو الأسوأ، لأن إسرائيل لم تكن تفكر أو تتحسب أي رد فعل دولي لأنها تحظى بحماية من أي مساءلة، ورغم ما يقال عن وجود توتر بين حكومة نتنياهو وإدارة جو بايدن، إلا أن هناك تنسيقات أمنية على أعلى مستوى والطرفان لا يستغنيان عن بعضهما، وأمريكا أخطرت بالعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين.

ولفت السعيد إلى أن الظرف الدولي الراهن يوفر للحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة الصهيونية إطارًا أسهل لتمرير المشروع الاستيطاني والسياسات العنصرية، مؤكدا أن العملية في جنين صفحة جديدة في المشروع الاستيطاني، وهناك ترتيب وتنسيق على المستوى الأمنى الإسرائيلي والأمريكي.