عضو بالشيوخ: القوات المسلحة طوق النجاة للدولة المصرية

مضت 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، نحتفل بذكراها ونستحضر روح هذه الثورة المجيدة التى أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان، التى كانت بصدد تفكيك مفاصل الدولة، وضربت بأمنها القومى عرض الحائط، فثورة 30 يونيو جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، ومنذ ذلك الوقت الذى انطلقت فيه 30 يونيو، نجحت الدولة على مدار أكثر من 10 سنوات مضت فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت فى حب مصر على جميع الجبهات.

"الدستور"، حاورت بعض رموز المجتمع في محافظة الغربية، كيف عاشوا الثورة وأين تواجدوا وكيف كانت رؤيتهم لها وليكونوا شهداء علي أحد اعظم ثورات العصر الحديث.

وقال أحمد حماد، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغربية، إن إعلان القوات المسلحة هو بمثابة طوق النجاة للدولة والهوية المصرية، مضيفًا أنه وقت ثورة 30 يونيه كان كأغلب المصريين، منذ شهر ابريل من نفس العام عام 2013، دائم علي التظاهر السلمي اعتراضًا علي سياسات الجماعة الارهابية.

منذ شهر يونيه، وكان بصفة مستمرة في قلب ميدان التحرير بالقاهرة وشاهدت اعضاء الجماعة الارهابية وهم يكنون كل الحقد والكره للشعب المصري والمتظاهرين بصفة خاصة.

أضاف وقت البيان كنت في الميدان مع زوجتي، وإحتفلنا بقرب إنتصار مصر وعودتها لأصحابها وأهلها، وكنا كلنا ثقه في القوات المسلحة ووزير الدفاع ولا انسي وقت البيان وانهمار دموعنا كلنا من الفرحة بالتخلص من الجماعة الارهابية وان القوات المسلحة كانت عند حسن ظن المواطن المصري فتظل القوات المسلحة هي درع الامن والآمان للدولة المصرية.

أكمل عضو الشيوخ جديثه لـ“الدستور” التوقيت كان أكثر من رائع فالمواطن المصري لايخشي الارهاب فدائما اتذكر المواطن المصري في مواقفه وقت اإبطال القنابل فكان المواطن المصري لا يخشي إنفجارها بقدرما كان ينظر إلي أبطال الشرطة وقت ابطال المفعول وبعد 10 سنوات لا يوجد أمام المصريين سوى هذا الطريق والإلتفاف حول قائدها ومنقذها الرئيس السيسي والثقة الكاملة في القيادات السياسية المصرية والقوات المسلحة، فقد حافظ السيسي علي الدولة واسترجع الدولة والهوية بعد اختطافها من قبل الجماعات الارهابية.

واكد ان الشخصيات التي يجب ان يشكرها هي القوات المسلحة والشرطة المصرية، إلي جانب المرأة المصرية التي يجب ان نوجه لها الشكر فقد شاهدت دفاع السيدات المصريات عن شباب تمرد عندما اعتدي عليهم الاخوان فكانت السيدات المصريات هم من دافعوا عن شباب تمرد في موقف لم ينس أو يمحي من تاريخ العمل الوطني.

واختتم عضو الشيوخ حديثه قائلًا:"لو يصح لي ان انوب عن المصرين لوجهت الشكر والتقدير بالعرفان للقائد الرئيس السيسي البطل الذي لم ولن يتأخر عن نداء المصرين فكان له الفضل في استرداد المصرين لوطنهم".