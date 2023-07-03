هربانة عند صديقتها.. حبس سيدة نصبت على حجاج فى الساحل

أمرت نيابة الساحل الجزئية، اليوم، حبس سيدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة النصب على حجاج بيت الله الحرام، والاستيلاء على أموالهم.

وتم ضبطها حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها، وبحوزتها "عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك"، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

كشفت التحريات عن قيام المتهمة بالتحصل من المواطنين على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.